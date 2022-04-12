Путин заявил, что спецоперация ВС РФ на Украине идёт по плану

В ходе пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко он отметил, что достичь всех поставленных целей необходимо с минимумом потерь.

По словам Путина, действия российской армии в ряде украинских регионов были связаны с необходимостью связать вооружённые силы Украины для активных действий в Донбассе.

Российский лидер добавил, что для Запада Украина является лишь средством для достижения целей, которые не имеют ничего общего с интересами украинского народа.



Ранее Путин заявил, что российские военнослужащие, выполняя сложные опасные задачи на Украине, защищают интересы России, пишут «Известия».