Пекин призвал создать «зеленый коридор» для экспорта зерна из России и Украины

По словам министра, международное сообщество должно настаивать на скорейшем прекращении конфликта и открытии подобного коридора. При этом Пекин готов поддерживать взаимодействие со всеми сторонами.

Ван И отметил, что по ключевым вопросам международной повестки, которые вызывают беспокойство, КНР никогда не останется в стороне.

Напомним, ситуация вокруг Украины и санкции против России со стороны западных стран вызвали крупнейший продовольственный кризис в Европе.

