Пекин призвал создать «зеленый коридор» для экспорта зерна из России и Украины

Глава МИД Китая Ван И призвал создать «зеленый коридор» для экспорта зерна из России и Украины на фоне сложной ситуации с продовольствием в мире, сообщает РИА Новости.

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По словам министра, международное сообщество должно настаивать на скорейшем прекращении конфликта и открытии подобного коридора. При этом Пекин готов поддерживать взаимодействие со всеми сторонами.

Ван И отметил, что по ключевым вопросам международной повестки, которые вызывают беспокойство, КНР никогда не останется в стороне.

Напомним, ситуация вокруг Украины и санкции против России со стороны западных стран вызвали крупнейший продовольственный кризис в Европе.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияУкраинаЗерно
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