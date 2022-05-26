Песков обвинил Запад в препятствованию вывозу зерна с Украины

По его словам, Москва не приемлет обвинения в свой адрес в создании препятствий, так как именно решения западных стран привели к блокаде, их отмена необходима для возобновления поставок зерна.

«Мы категорически не приемлем эти обвинения и, наоборот, обвиняем страны Запада в том, что они предприняли ряд незаконных действий, которые привели к этой блокаде», - подчеркнул представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что Россия всегда была надёжным экспортёром зерна и не является источником проблемы его вывоза с Украины морским способом, сообщает RT.