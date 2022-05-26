Песков обвинил Запад в препятствованию вывозу зерна с Украины
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Западу следует отменить незаконные решения, которые создают преграды фрахту судов и вывозу зерна с Украины, сообщает РИА Новости.
По его словам, Москва не приемлет обвинения в свой адрес в создании препятствий, так как именно решения западных стран привели к блокаде, их отмена необходима для возобновления поставок зерна.
«Мы категорически не приемлем эти обвинения и, наоборот, обвиняем страны Запада в том, что они предприняли ряд незаконных действий, которые привели к этой блокаде», - подчеркнул представитель Кремля.
Ранее Песков заявил, что Россия всегда была надёжным экспортёром зерна и не является источником проблемы его вывоза с Украины морским способом, сообщает RT.
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