Путин присвоил звание генерала армии Евкурову и Горемыкину

Президент России Владимир Путин присвоил ряд высоких воинских званий представителям Министерства обороны. Указ о назначениях был опубликован на официальном портале правовой информации в понедельник.

Согласно документу, заместители министра обороны Виктор Горемыкин и Юнус-Бек Евкуров удостоены звания генерала армии. Звание генерал-полковника присвоено Андрею Булыге, занимающему должность заместителя министра обороны.

Погибшему в ДНР генералу Клименко присвоили звание Героя России посмертно

Помимо этого, звание адмирала получил заместитель главнокомандующего ВМФ Владимир Воробьев.

Заместитель начальника главного управления по военно-политической работе Апты Алаудинов удостоен звания генерал-лейтенанта, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Саид Царнаев
ТЕГИ:Владимир ПутинВоенныеАрмияЮнус-бек Евкуров

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