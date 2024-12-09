Путин присвоил звание генерала армии Евкурову и Горемыкину
Президент России Владимир Путин присвоил ряд высоких воинских званий представителям Министерства обороны. Указ о назначениях был опубликован на официальном портале правовой информации в понедельник.
Согласно документу, заместители министра обороны Виктор Горемыкин и Юнус-Бек Евкуров удостоены звания генерала армии. Звание генерал-полковника присвоено Андрею Булыге, занимающему должность заместителя министра обороны.
Помимо этого, звание адмирала получил заместитель главнокомандующего ВМФ Владимир Воробьев.
Заместитель начальника главного управления по военно-политической работе Апты Алаудинов удостоен звания генерал-лейтенанта, передает «Радиоточка НСН».
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