Путин назначил Грызлова послом России в Белоруссии
14 января 202215:43
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому новым чрезвычайным и полномочным послом РФ в Белоруссии стал Борис Грызлов, сообщает пресс-служба Кремля.
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14 января 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru