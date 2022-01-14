Путин назначил Грызлова послом России в Белоруссии

На этом посту Грызлов сменил Евгения Лукьянова, который занимал эту должность с марта 2021 года.

Ранее о возможном назначении Грызлова на пост посла в Белорусии сообщил источник информагентства Znak, который отметил, что это назначение «говорит о ещё большем сближении наших стран».

