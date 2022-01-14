Путин назначил Грызлова послом России в Белоруссии


Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому новым чрезвычайным и полномочным послом РФ в Белоруссии стал Борис Грызлов, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин назначил нового посла РФ в Тунисе

На этом посту Грызлов сменил Евгения Лукьянова, который занимал эту должность с марта 2021 года.

Ранее о возможном назначении Грызлова на пост посла в Белорусии сообщил источник информагентства Znak, который отметил, что это назначение «говорит о ещё большем сближении наших стран».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:БелоруссияРоссияПосолВладимир Путин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры