Путин назначил Евгения Лукьянова на пост посла России в Белоруссии

Президент России Владимир Путин освободил Евгения Лукьянова от обязанностей посла РФ в Латвии, соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

Кроме того, Путин подписал указ о назначении Лукьянова чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Белоруссия, то есть на должность, которую ранее занимал Дмитрий Мезенцев.

Президент России освободил Мезенцева от исполнения обязанностей российского посла в Белоруссии 19 марта, сообщает RT. После этого президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил его на пост председателя Высшего Государственного совета Союзного государства.