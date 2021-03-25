Путин назначил Евгения Лукьянова на пост посла России в Белоруссии
Президент России Владимир Путин освободил Евгения Лукьянова от обязанностей посла РФ в Латвии, соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.
Кроме того, Путин подписал указ о назначении Лукьянова чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Белоруссия, то есть на должность, которую ранее занимал Дмитрий Мезенцев.
Президент России освободил Мезенцева от исполнения обязанностей российского посла в Белоруссии 19 марта, сообщает RT. После этого президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил его на пост председателя Высшего Государственного совета Союзного государства.
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