СМИ: Борис Грызлов станет послом России в Белоруссии

Нынешний посол России в Белоруссии Евгений Лукьянов будет отозван. Об этом сообщает информагентство Znak со ссылкой на собственный источник в Госдуме РФ.

Путин назначил нового посла России на Мальте

Собеседник агентства рассказал, что новым послом станет председатель Высшего совета «Единой России», Борис Грызлов. По информации источника, его кандидатуру уже одобрил думский комитет по делам СНГ.

«Грызлов — политический тяжеловес... ему доверяет президент... его назначение демонстрирует важность сотрудничества между Россией и Белоруссией, говорит о ещё большем сближении наших стран», — подчеркнул собеседник Znak.

Евгений Лукьянов в марте 2021 года был освобождён от обязанностей посла РФ в Латвии, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, который назначил его чрезвычайным и полномочным послом РФ в Белоруссии.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:БелоруссияРоссияПосол
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