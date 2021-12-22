СМИ: Борис Грызлов станет послом России в Белоруссии

Собеседник агентства рассказал, что новым послом станет председатель Высшего совета «Единой России», Борис Грызлов. По информации источника, его кандидатуру уже одобрил думский комитет по делам СНГ.

«Грызлов — политический тяжеловес... ему доверяет президент... его назначение демонстрирует важность сотрудничества между Россией и Белоруссией, говорит о ещё большем сближении наших стран», — подчеркнул собеседник Znak.

Евгений Лукьянов в марте 2021 года был освобождён от обязанностей посла РФ в Латвии, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, который назначил его чрезвычайным и полномочным послом РФ в Белоруссии.