Путин назначил нового посла РФ в Тунисе

Президент России Владимир Путин освободил Сергея Николаева от должности чрезвычайного и полномочного посла РФ в Тунисской Республике, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин назначил нового посла России на Мальте

Согласно подписанному главой государства указу, опубликованному на официальном портале правовой информации, новым послом России в Тунисе стал Александр Золотов.

Ранее Путин назначил Александра Бикантова послом в Центральноафриканской Республике, сообщает RT.

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ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:РоссияТунисПосолВладимир Путин
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