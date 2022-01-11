Путин назначил нового посла РФ в Тунисе
11 января 202215:40
Президент России Владимир Путин освободил Сергея Николаева от должности чрезвычайного и полномочного посла РФ в Тунисской Республике, сообщает пресс-служба Кремля.
Согласно подписанному главой государства указу, опубликованному на официальном портале правовой информации, новым послом России в Тунисе стал Александр Золотов.
Ранее Путин назначил Александра Бикантова послом в Центральноафриканской Республике, сообщает RT.
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11 января 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru