Путин назначил Богомолова замглавы Россотрудничества вместо Поклонской

Новым заместителем главы Россотрудничества стал Кирилл Богомолов. Как сообщает пресс-служба Кремля, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

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«Назначить Богомолова Кирилла Сергеевича заместителем руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству», - говорится в документе, который опубликован на официальном портале правовой информации.

Ранее Путин освободил от должности замглавы Россотрудничества Наталью Поклонскую, которая была назначена на должность советника генерального прокурора РФ Игоря Краснова.

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ФОТО: Сайт Кремля
ТЕГИ:Наталья ПоклонскаяУказыВладимир Путин
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