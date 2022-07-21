Путин назначил Богомолова замглавы Россотрудничества вместо Поклонской

«Назначить Богомолова Кирилла Сергеевича заместителем руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству», - говорится в документе, который опубликован на официальном портале правовой информации.

Ранее Путин освободил от должности замглавы Россотрудничества Наталью Поклонскую, которая была назначена на должность советника генерального прокурора РФ Игоря Краснова.