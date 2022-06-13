Путин уволил Поклонскую с поста замглавы Россотрудничества

Президент Владимир Путин освободил от должности замглавы Россотрудничества Наталью Поклонскую. Указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

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«Освободить Поклонскую Наталью Владимировну от должности заместителя главы Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству», — говорится в документе.

Как сообщила сама Поклонская в своем Telegram-канале, глава государства отправил ее в отставку «в связи с переходом на другую работу».

«Я благодарна нашему Президенту за поддержку и доверие!» — написала экс-замруководителя Россотрудничества.

Поклонская была назначена замглавы федерального агентства 2 февраля, напоминает Ura.ru. До этого экс-прокурора Крыма назначили послом РФ в Кабо-Верде, однако планы по ее вступлению в должность отменились по личным причинам, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
ТЕГИ:ОтставкаВладимир ПутинНаталья Поклонская
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