Путин уволил Поклонскую с поста замглавы Россотрудничества

«Освободить Поклонскую Наталью Владимировну от должности заместителя главы Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству», — говорится в документе.

Как сообщила сама Поклонская в своем Telegram-канале, глава государства отправил ее в отставку «в связи с переходом на другую работу».

«Я благодарна нашему Президенту за поддержку и доверие!» — написала экс-замруководителя Россотрудничества.

Поклонская была назначена замглавы федерального агентства 2 февраля, напоминает Ura.ru. До этого экс-прокурора Крыма назначили послом РФ в Кабо-Верде, однако планы по ее вступлению в должность отменились по личным причинам, пишет RT.

