Путин уволил Поклонскую с поста замглавы Россотрудничества
Президент Владимир Путин освободил от должности замглавы Россотрудничества Наталью Поклонскую. Указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.
«Освободить Поклонскую Наталью Владимировну от должности заместителя главы Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству», — говорится в документе.
Как сообщила сама Поклонская в своем Telegram-канале, глава государства отправил ее в отставку «в связи с переходом на другую работу».
«Я благодарна нашему Президенту за поддержку и доверие!» — написала экс-замруководителя Россотрудничества.
Поклонская была назначена замглавы федерального агентства 2 февраля, напоминает Ura.ru. До этого экс-прокурора Крыма назначили послом РФ в Кабо-Верде, однако планы по ее вступлению в должность отменились по личным причинам, пишет RT.
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