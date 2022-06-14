«Неуправляемая и публичная»: Поклонскую назвали последней «неудобной Кремлю» госслужащей
Политолог Павел Салин в эфире НСН рассказал, почему лишили голоса символ «русской весны».
Наталья Поклонская не вписалась в российский политический истеблишмент из-за своего непредсказуемого поведения, которое остается основным качеством чиновника в действующей системе власти, объяснил отставку одиозного экс-прокурора Крыма политолог Павел Салин в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
Ранее президент Владимир Путин освободил Поклонскую от должности замглавы Россотрудничества. Указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.
«Скорее всего, отставка Поклонской связана с ее ключевым качеством, являющимся неприемлемым для действующей политической системы – неуправляемость. В российской современной политической системе должности даже на муниципальном уровне могут занимать чиновники, которые считаются управляемыми. А профессиональные качества, и личная преданность не имеет значения. Если чиновник неуправляемый, ему карьерный путь закрыт. Госпожа Поклонская – она неуправляемая. Она проявлялась по-разному: в ее высказываниях по пенсионному возрасту, возможно, по украинской проблеме, она весной развела бурную активность, не факт, что это была только ее инициатива, возможно, она что-то согласовывала, но, видимо, вышла за красные флажки. Если бы ее действия прямо противостояли руководству, ее бы сняли еще тогда. Возможно, ситуация сложнее, чем просто несогласованные поездки с гумпомощью. Вполне возможно, что это связано не с ее высказываниями, не с ее позицией, а с какими-то более комплексными действиями по украинскому направлению», - предположил политолог.
При этом он предсказал, что Поклонскую назначат на должность, не связанную с общественной активностью. В процессе написания материала стало известно, что чиновница назначена на должность советника генпрокурора РФ Игоря Краснова. По ее собственным словам, она сворачивает всякую активность в медиа и прекращает вести соцсети.
«В очередной раз она продемонстрировала, что она в первую очередь руководствуется своими собственными убеждениями, а потом уже пожеланиями руководства, и в очередной раз ее решили снять с того направления, которое дает ей публичную площадку. Вряд ли это может быть сигналом [другим публичным персонам - прим. НСН], потому что практически все политическое пространство уже зачищено. Положение Поклонской было уникальным, она пришла по "крымскому каналу", напрямую ее сливать могло быть невыгодно для Кремля: мол, человек поверил этой кремлевской весне, а сейчас его зачищают. Сигнал транслируется, когда есть группа, десятки, тысячи человек, а сейчас на всех бюрократических этажах такие группы уже давно зачищены. Если она не единственная, то их можно сосчитать по пальцам. В данном случае эта мера конкретно в отношении Поклонской – одного из последних неудобных для Кремля элементов в системе российской власти», - выразил уверенность Салин.
В свою очередь, политолог Алексей Чадаев в разговоре с «Радиоточкой НСН» назвал отставку Поклонской необычной, однако призвал не делать далеко идущих выводов.
«Я думаю, что основная причина – это несовпадение довольно сильное позиций ее и ее непосредственного руководителя Евгения Примакова, им трудно было ужиться. Что касается «неудобства» Поклонской властям, то я очень не люблю использовать слово «власти» в таких описаниях. Среда того, что называют властями, очень неоднородная, кому-то неудобно, кому-то удобно. Некорректно так говорить. Отставка необычная, как и все, что связано с Поклонской, она вообще персонаж необычный для нашей среды, но городить что-то экстраординарное я бы тоже не стал», - предположил Чадаев.
Поклонская была назначена замглавы федерального агентства 2 февраля. До этого экс-прокурора Крыма назначили послом РФ в Кабо-Верде, однако планы по ее вступлению в должность отменились по личным причинам. Поклонская также была депутатом Госдумы VII созыва.
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