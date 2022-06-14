«Неуправляемая и публичная»: Поклонскую назвали последней «неудобной Кремлю» госслужащей

В свою очередь, политолог Алексей Чадаев в разговоре с «Радиоточкой НСН» назвал отставку Поклонской необычной, однако призвал не делать далеко идущих выводов.

«Я думаю, что основная причина – это несовпадение довольно сильное позиций ее и ее непосредственного руководителя Евгения Примакова, им трудно было ужиться. Что касается «неудобства» Поклонской властям, то я очень не люблю использовать слово «власти» в таких описаниях. Среда того, что называют властями, очень неоднородная, кому-то неудобно, кому-то удобно. Некорректно так говорить. Отставка необычная, как и все, что связано с Поклонской, она вообще персонаж необычный для нашей среды, но городить что-то экстраординарное я бы тоже не стал», - предположил Чадаев.

Поклонская была назначена замглавы федерального агентства 2 февраля. До этого экс-прокурора Крыма назначили послом РФ в Кабо-Верде, однако планы по ее вступлению в должность отменились по личным причинам. Поклонская также была депутатом Госдумы VII созыва.

