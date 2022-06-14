Поклонскую назначили советником генпрокурора РФ
Уволенная накануне президентом с поста замглавы Россотрудничества Наталья Поклонская назначена на должность советника генерального прокурора РФ Игоря Краснова. Об этом экс-прокурор Крыма и экс-депутат Госдумы сообщила в своем Telegram-канале.
Поклонская также отметила, что в связи с новым назначением она прекращает вести социальные страницы и любую публичную деятельность.
«Теперь буду заниматься выполнением поставленных Генеральным прокурором России задач в соответствии с Федеральным законом «О прокуратуре РФ»», - написала она.
Ранее Поклонская выступила против военной операции, которую Россия проводит на территории Украины.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+2 797 / сут.
Умерли
380 тыс.+61 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+3 324 / сут.
- Папа Римский заявил о начале третьей мировой войны
- Еврокомиссия закупит для стран ЕС вакцины от обезьяньей оспы
- В Минобороны сообщили о сбитых украинских истребителе МиГ-29 и вертолете Ми-24
- Россиянин отсудил у McDonald's более 600 тысяч рублей за поцарапанную машину
- ЕСПЧ решил, что закон об иностранных агентах нарушает Европейскую конвенцию о правах человека
- Президент Армении примет участие в ПМЭФ
- Российские военные уничтожили «Калибрами» арсенал боеприпасов ВСУ под Черниговом
- Бердянский порт может заключить контракты на поставку зерна в Турцию
- Поклонскую назначили советником генпрокурора РФ
- Власти Бердянска заявили о готовности городского порта к работе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru