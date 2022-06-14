Поклонскую назначили советником генпрокурора РФ

Уволенная накануне президентом с поста замглавы Россотрудничества Наталья Поклонская назначена на должность советника генерального прокурора РФ Игоря Краснова. Об этом экс-прокурор Крыма и экс-депутат Госдумы сообщила в своем Telegram-канале.

Поклонская также отметила, что в связи с новым назначением она прекращает вести социальные страницы и любую публичную деятельность.

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«Теперь буду заниматься выполнением поставленных Генеральным прокурором России задач в соответствии с Федеральным законом «О прокуратуре РФ»», - написала она.

Ранее Поклонская выступила против военной операции, которую Россия проводит на территории Украины.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Генпрокуратура РфНаталья Поклонская
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