Поклонскую назначили советником генпрокурора РФ

Уволенная накануне президентом с поста замглавы Россотрудничества Наталья Поклонская назначена на должность советника генерального прокурора РФ Игоря Краснова. Об этом экс-прокурор Крыма и экс-депутат Госдумы сообщила в своем Telegram-канале.

Поклонская также отметила, что в связи с новым назначением она прекращает вести социальные страницы и любую публичную деятельность.