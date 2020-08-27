Путин напомнил об обязательствах России перед Белоруссией в сфере безопасности

"Александр Григорьевич (Лукашенко - НСН) попросил меня сформировать определенный резерв из сотрудников правоохранительных органов. И я это сделал. Но мы договорились также, что он не будет использован до тех пор, пока ситуация не будет выходить из-под контроля", - сказал Путин в интервью на телеканале "Россия 1".

Кроме того, российский лидер считает, что белорусские силовики ведут себя достаточно сдержанно.

Ранее сегодня доцент кафедры стран постсоветского зарубежья РГГУ Александр Гущин на пресс-конференции НСН «Батька взялся за оружие. Что ждет экономику Белоруссии?» заявил, что автомат Лукашенко был направлен на силовиков, а не на протестующих.



