Путин напомнил об обязательствах России перед Белоруссией в сфере безопасности
Президент РФ Владимир Путин заявил, что у России есть обязательства перед Минском в сфере безопасности. По его словам, белорусский президент поставил этот вопрос.
Путин сообщил, что Москва по просьбе Лукашенко создала резерв правоохранителей для Белоруссии, однако пока использовать его не будет.
"Александр Григорьевич (Лукашенко - НСН) попросил меня сформировать определенный резерв из сотрудников правоохранительных органов. И я это сделал. Но мы договорились также, что он не будет использован до тех пор, пока ситуация не будет выходить из-под контроля", - сказал Путин в интервью на телеканале "Россия 1".
Кроме того, российский лидер считает, что белорусские силовики ведут себя достаточно сдержанно.
Ранее сегодня доцент кафедры стран постсоветского зарубежья РГГУ Александр Гущин на пресс-конференции НСН «Батька взялся за оружие. Что ждет экономику Белоруссии?» заявил, что автомат Лукашенко был направлен на силовиков, а не на протестующих.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru