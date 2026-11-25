Россиянам напомнили, как правильно применять антибиотики
Геннадий Онищенко заявил НСН, что нужны жесткие меры по применению антибиотиков.
Нужны жесткие меры по применению антибиотиков, не при каждом повышении температуры это допустимо, заявил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.
«Я бы еще раз напомнил, что нам всем нужно знать. Во-первых, нужны жесткие меры по применению антибиотиков, не при каждом повышении температуры. Во-вторых, если врач назначил курс лечения, его надо выполнить полностью, а не бросить на второй-третий день. Мы должны все эти вещи очень четко понимать. Отдельная тема – работа внутри медицинских учреждений, здесь должны быть отдельные рекомендации. Придут и другие инфекции, это перманентный процесс в медицине», - рассказал он.
Всемирная организация здравоохранения заявила о стремительном росте устойчивости бактерий к антибиотикам во всём мире. Согласно докладу ВОЗ, уже каждая шестая лабораторно подтверждённая бактериальная инфекция в мире оказалась устойчивой к антибиотикам. Более того, в период с 2018 по 2023 год устойчивость выросла более чем в 40% отслеживаемых комбинаций «бактерия — антибиотик». Средний ежегодный прирост устойчивости по этим показателям составлял 5–15%.
Особенно тревожная ситуация складывается сейчас в европейских больницах, где распространяются так называемые супербактерии, способные противостоять сразу нескольким группам препаратов.
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