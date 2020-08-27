Автомат Лукашенко был направлен на силовиков

Появление Александра Лукашенко с автоматом в руках, которое раскритиковали его оппоненты, было рассчитано не столько на них, сколько на белорусских силовиков. Об этом на пресс-конференции НСН «Батька взялся за оружие. Что ждет экономику Белоруссии?» рассказал доцент кафедры стран постсоветского зарубежья РГГУ Александр Гущин.

«Автомат был адресован не протестующим. Одной из главных задач этого жеста было сохранение жесткой силовой вертикали. Поэтому он вышел к ОМОНу, который ему аплодировал. Он показал, что он будет с ними, варианта Украины не будет. И, конечно, Лукашенко показал, что будет стоять до конца», - сказал Гущин.

В Белоруссии не утихают массовые акции протеста из-за итогов президентских выборов. Митинг протеста 23 августа собирала от 150 тыс. до 250 тыс. человек. В свою очередь действующий президент Александр Лукашенко уже взялся за автомат и пообещал «разобраться» с протестующими.

