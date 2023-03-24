Пушилин анонсировал включение мариупольского порта в грузовое сообщение

Порт Мариуполя может быть включен в грузовое сообщение России в ближайшее время, сообщил врио губернатора ДНР Денис Пушилин.

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«Его потенциал будет задействован полностью», - цитирует Пушилина РИА Новости.

Ранее член Совета Федерации Сергей Цеков в беседе с НСН заявил, что паромное сообщение между Ейском и Мариуполем будет окупаемым, поскольку за перевозку грузов будут платить его собственники.

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ФОТО:  Фото: Администрация морских портов Украины
ТЕГИ:Денис ПушилинДНРМариуполь

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