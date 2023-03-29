В Госдуме не исключили выступление Путина на заседании Совета законодателей
Первый заместитель главы конституционного комитета Госдумы Юрий Синельщиков заявил, что депутатам неизвестно, выступит ли президент РФ Владимир Путин на Совете законодателей, сообщает РИА Новости.
По его словам, в парламенте не исключают встречу с главой государства.
«Будет ли Владимир Владимирович нам неведомо... Мы просто не исключаем, что он может использовать эту трибуну», - добавил Синельщиков.
Ранее пресс-секретарь президента российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия готовится к заседанию Высшего государственного совета (ВГС) Союзного государства с участием лидеров РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, пишут «Известия».
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