В Госдуме не исключили выступление Путина на заседании Совета законодателей

По его словам, в парламенте не исключают встречу с главой государства.

«Будет ли Владимир Владимирович нам неведомо... Мы просто не исключаем, что он может использовать эту трибуну», - добавил Синельщиков.

Ранее пресс-секретарь президента российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия готовится к заседанию Высшего государственного совета (ВГС) Союзного государства с участием лидеров РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, пишут «Известия».

