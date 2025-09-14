Путин наградил Дмитрия Медведева орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени

Российские средства ПВО минувшей ночью уничтожили над регионами страны 80 дронов ВСУ Три вагона порожнего товарного состава сошли с рельсов в Ленинградской области Введение школой собственной спортивной формы может вызвать вопросы у родителей В Москве Музей Победы в День города приглашает на ретровыходные