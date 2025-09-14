Путин наградил Дмитрия Медведева орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени
Российский лидер Владимир Путин наградил зампреда Совбеза РФ, бывшего президента России Дмитрия Медведева орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Соответствующий указ размещен на официальном сайте Кремля.
14 сентября Медведеву исполняется 60 лет.
Он стал полным кавалером этого ордена. Путин наградил зампреда Совбеза «за большой вклад в укрепление российской государственности и обеспечение нацбезопасности РФ». Других степеней ордена Медведев был удостоен в 2005, 2015 и 2020 годах.
Госнаграду орден «За заслуги перед Отечеством» вручают за особо выдающиеся заслуги, связанные с укреплением российской государственности, повышением обороноспособности страны, научно-исследовательской деятельностью, социально-экономическим развитием и развитием культуры. К тому же им награждают за выдающиеся спортивные достижения и укрепление мира.
Ранее Владимир Путин подписал указ о награждении начальника Генерального штаба ВС России Валерия Герасимова орденом Мужества, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
