Путин: На восстановление Украины нужны сотни миллиардов евро
Для восстановления экономики Украины потребуются сотни миллиардов евро, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление президента России Владимира Путина.
По его словам, эксперты Европы знают, сколько необходимо денег и в какие сроки. «Мне известно о предложениях канцлера ФРГ о том, что Украина должна стать ассоциированным членом и так далее. Нас вообще это не касается. Мы не против. Мы против того, чтобы Евросоюз превращался в военный блок», - отметил глава государства.
Ранее премьер Эстонии предложил финансировать Украину за счет пошлин против России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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