Путин: На восстановление Украины нужны сотни миллиардов евро

Для восстановления экономики Украины потребуются сотни миллиардов евро, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление президента России Владимира Путина.

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По его словам, эксперты Европы знают, сколько необходимо денег и в какие сроки. «Мне известно о предложениях канцлера ФРГ о том, что Украина должна стать ассоциированным членом и так далее. Нас вообще это не касается. Мы не против. Мы против того, чтобы Евросоюз превращался в военный блок», - отметил глава государства.

Ранее премьер Эстонии предложил финансировать Украину за счет пошлин против России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
ТЕГИ:УкраинаПрезидент РФВладимир Путин

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