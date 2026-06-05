Путин: На восстановление Украины нужны сотни миллиардов евро

По его словам, эксперты Европы знают, сколько необходимо денег и в какие сроки. «Мне известно о предложениях канцлера ФРГ о том, что Украина должна стать ассоциированным членом и так далее. Нас вообще это не касается. Мы не против. Мы против того, чтобы Евросоюз превращался в военный блок», - отметил глава государства.

Ранее премьер Эстонии предложил финансировать Украину за счет пошлин против России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

