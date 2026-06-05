Детский омбудсмен: Россияне массово хотят отправить своих детей работать
78% родителей в России поддерживают раннее трудоустройство своих детей, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на заявление уполномоченного по правам ребенка Марию Львову-Белову.
По ее словам, несовершеннолетние хотят работать и зарабатывать, заниматься общественно полезным трудом, а не «катить квадратное» и «красить траву». Необходимо находить такие формы, чтобы оказать ребенку профориентационную помощь, и дать ему первый трудовой опыт. «То есть мы способствуем раннему взрослению, умению зарабатывать средства. И как перспектива — создание семьи, рождение детей», - отметила детский омбудсмен.
По ее данным, в 2025 году трудились 1,2 млн подростков, а предложений по трудоустройству оказалось гораздо меньше.
Не вполне правильно привлекать детей к труду с 12 лет, но с 16 лет ребенок при желании может работать по 7 часов в день, сказала в пресс-центре НСН член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Путин: На восстановление Украины нужны сотни миллиардов евро
- Детский омбудсмен: Россияне массово хотят отправить своих детей работать
- Трамп заявил, что Куба рухнула
- «Аэрофлот» продолжает поиски самолетов на вторичном рынке
- Путин: Мирные соглашения от Украины могут подписывать разные люди
- Трамп поддержал идею встречи Путина и Зеленского
- Лавров: Конфликт с Украиной превращается в «войну Трампа»
- Силуанов предложил компаниям самостоятельно закупать средства защиты от беспилотников
- Путин прокомментировал прогнозы Запада по экономике РФ цитатой
- Матвиенко считает, что успех должен измеряться количеством детей в семье