Детский омбудсмен: Россияне массово хотят отправить своих детей работать

По ее словам, несовершеннолетние хотят работать и зарабатывать, заниматься общественно полезным трудом, а не «катить квадратное» и «красить траву». Необходимо находить такие формы, чтобы оказать ребенку профориентационную помощь, и дать ему первый трудовой опыт. «То есть мы способствуем раннему взрослению, умению зарабатывать средства. И как перспектива — создание семьи, рождение детей», - отметила детский омбудсмен.

По ее данным, в 2025 году трудились 1,2 млн подростков, а предложений по трудоустройству оказалось гораздо меньше.

Не вполне правильно привлекать детей к труду с 12 лет, но с 16 лет ребенок при желании может работать по 7 часов в день, сказала в пресс-центре НСН член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

