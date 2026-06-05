СМИ: Экс-принц Эндрю замечен с крупным синяком на лице
Бывший британский принц Эндрю Маунтбеттен-Виндзор замечен с крупным синяком на лице, сообщает Express.
По данным газеты, его увидели таким за рулем автомобиля. Фотография была сделана возле дома в поместье Сандрингем, где Эндрю проживает с тех пор, как был выселен из резиденции Роял-Лодж в Виндзоре. Внедорожник Land Rover сопровождал сотрудник службы безопасности. В машине также была замечена собака.
Брата британского монарха подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями и тайной пересылке покойному американскому финансисту Джеффри Эпштейну правительственных документов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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