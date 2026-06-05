СМИ: Экс-принц Эндрю замечен с крупным синяком на лице

Бывший британский принц Эндрю Маунтбеттен-Виндзор замечен с крупным синяком на лице, сообщает Express.

Дмитриев заявил о конце британской короны после фото брата Карла III

По данным газеты, его увидели таким за рулем автомобиля. Фотография была сделана возле дома в поместье Сандрингем, где Эндрю проживает с тех пор, как был выселен из резиденции Роял-Лодж в Виндзоре. Внедорожник Land Rover сопровождал сотрудник службы безопасности. В машине также была замечена собака.

Брата британского монарха подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями и тайной пересылке покойному американскому финансисту Джеффри Эпштейну правительственных документов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: ТАСС / Joanna Chan / AP
ТЕГИ:Великобритания

Горячие новости

Все новости

партнеры