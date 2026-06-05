В «белые списки» могут попасть сайты малого бизнеса
В «белые списки» в России могут включить интернет-ресурсы малого бизнеса, среди которых сайты небольших заведений общепита, служб доставки и других локальных сервисов, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление первого заместителя председателя комитета Госдумы по контролю Дмитрия Гусева.
По его словам, в списках должны быть сервисы, связанные с большим количеством предпринимателей, у которых бизнес напрямую зависит от интернета. «Не только крупные сети и магазины, но и маленькие ребята, которые появились и выросли после пандемии, когда активно развился онлайн», - указал парламентарий.
Также Гусев выступил за включение в списки всех медицинских сервисов. «Это вопрос здоровья людей, здесь не может быть компромиссов», - отметил депутат.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков Песков рассказал о работе по совершенствованию «белых списков», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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