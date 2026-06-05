В «белые списки» могут попасть сайты малого бизнеса

По его словам, в списках должны быть сервисы, связанные с большим количеством предпринимателей, у которых бизнес напрямую зависит от интернета. «Не только крупные сети и магазины, но и маленькие ребята, которые появились и выросли после пандемии, когда активно развился онлайн», - указал парламентарий.

Также Гусев выступил за включение в списки всех медицинских сервисов. «Это вопрос здоровья людей, здесь не может быть компромиссов», - отметил депутат.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков Песков рассказал о работе по совершенствованию «белых списков», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

