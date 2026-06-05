Путин: Мирные соглашения от Украины могут подписывать разные люди

Мирные соглашения от Украины могут подписывать разные люди, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление президента России Владимира Путина.

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По его словам, они должны быть легитимными для подписания документов подобного характера. Российский лидер указал, что в таком случае нужно будет посмотреть на документы и их юридические последствия.

«Самое главное - было бы желание. А как это оформить, мы найдем способ», - отметил Путин.

Президент России также высказался о возможном диалоге с украинским лидером Владимиром Зеленским после завершения вооруженного конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Александр Казаков
ТЕГИ:УкраинаПрезидент РФВладимир Путин

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