Путин: Мирные соглашения от Украины могут подписывать разные люди
Мирные соглашения от Украины могут подписывать разные люди, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление президента России Владимира Путина.
По его словам, они должны быть легитимными для подписания документов подобного характера. Российский лидер указал, что в таком случае нужно будет посмотреть на документы и их юридические последствия.
«Самое главное - было бы желание. А как это оформить, мы найдем способ», - отметил Путин.
Президент России также высказался о возможном диалоге с украинским лидером Владимиром Зеленским после завершения вооруженного конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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