Путин: Мирные соглашения от Украины могут подписывать разные люди

По его словам, они должны быть легитимными для подписания документов подобного характера. Российский лидер указал, что в таком случае нужно будет посмотреть на документы и их юридические последствия.

«Самое главное - было бы желание. А как это оформить, мы найдем способ», - отметил Путин.

Президент России также высказался о возможном диалоге с украинским лидером Владимиром Зеленским после завершения вооруженного конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

