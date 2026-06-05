Трамп заявил, что Куба рухнула
5 июня 202604:31
Ситуация на Кубе позволяет говорить о коллапсе республики, сообщил журналистам президент США Дональд Трамп.
«Она (Куба) вроде рухнула», - заявил глава государства. Так американский лидер ответил на просьбу оценить ситуацию на острове.
Трамп отметил, что Вашингтон хочет помочь Кубе.
Ранее посол опровергла слова Трампа о том, что Куба просит о помощи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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