Трамп заявил, что Куба рухнула

Ситуация на Кубе позволяет говорить о коллапсе республики, сообщил журналистам президент США Дональд Трамп.

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«Она (Куба) вроде рухнула», - заявил глава государства. Так американский лидер ответил на просьбу оценить ситуацию на острове.

Трамп отметил, что Вашингтон хочет помочь Кубе.

Ранее посол опровергла слова Трампа о том, что Куба просит о помощи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Олег Ласточкин
ТЕГИ:КубаДональд ТрампСША

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