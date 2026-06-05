«Аэрофлот» продолжает поиски самолетов на вторичном рынке

«Мы эту работу не прекращали», - ответил он на вопрос о поисках и переговорах о покупке самолетов на вторичном рынке.

Кроме того, «Аэрофлот» сохраняет планы страхового урегулирования по оставшимся шести иностранным самолетам. На это потребуется порядка $100 млн финансирования. Александровский отметил, что финансировать сделки компания планирует самостоятельно, без привлечения господдержки.

Ранее в «Аэрофлоте» допускались масштабные неоплачиваемые переработки членов экипажей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

