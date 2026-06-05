«Аэрофлот» продолжает поиски самолетов на вторичном рынке

«Аэрофлот» не останавливает работу по поиску лайнеров на вторичном рынке, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы перевозчика Сергея Александровского.

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«Мы эту работу не прекращали», - ответил он на вопрос о поисках и переговорах о покупке самолетов на вторичном рынке.

Кроме того, «Аэрофлот» сохраняет планы страхового урегулирования по оставшимся шести иностранным самолетам. На это потребуется порядка $100 млн финансирования. Александровский отметил, что финансировать сделки компания планирует самостоятельно, без привлечения господдержки.

Ранее в «Аэрофлоте» допускались масштабные неоплачиваемые переработки членов экипажей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пивоваров
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