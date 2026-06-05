«Аэрофлот» продолжает поиски самолетов на вторичном рынке
«Аэрофлот» не останавливает работу по поиску лайнеров на вторичном рынке, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы перевозчика Сергея Александровского.
«Мы эту работу не прекращали», - ответил он на вопрос о поисках и переговорах о покупке самолетов на вторичном рынке.
Кроме того, «Аэрофлот» сохраняет планы страхового урегулирования по оставшимся шести иностранным самолетам. На это потребуется порядка $100 млн финансирования. Александровский отметил, что финансировать сделки компания планирует самостоятельно, без привлечения господдержки.
Ранее в «Аэрофлоте» допускались масштабные неоплачиваемые переработки членов экипажей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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