Премьер Эстонии предложил финансировать Украину за счет пошлин против России

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал предложил ввести пошлины на товары из России для финансирования восстановления Украины. Об этом сообщает Politico.

По словам Михала, такие меры необходимы, «чтобы возместить ущерб». Как указал эстонский премьер, этот вопрос уже обсуждается.

Кроме того, Михал заявил, что изъятых западными странами активов России не хватит для восстановления Украины.

Ранее СМИ сообщили, что после окончания конфликта на восстановление Украины потребуется около 600 млрд долларов в течение 10 лет.

