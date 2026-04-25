Премьер Эстонии предложил финансировать Украину за счет пошлин против России
25 апреля 202609:57
Премьер-министр Эстонии Кристен Михал предложил ввести пошлины на товары из России для финансирования восстановления Украины. Об этом сообщает Politico.
По словам Михала, такие меры необходимы, «чтобы возместить ущерб». Как указал эстонский премьер, этот вопрос уже обсуждается.
Кроме того, Михал заявил, что изъятых западными странами активов России не хватит для восстановления Украины.
Ранее СМИ сообщили, что после окончания конфликта на восстановление Украины потребуется около 600 млрд долларов в течение 10 лет.
Горячие новости
- Премьер Эстонии предложил финансировать Украину за счет пошлин против России
- В Румынии беспилотник повредил пристройку дома и электрический столб
- Экс-футболист сборной России Мамаев стал дипломированным тренером
- В Орловской области при атаке дронов поврежден частный дом
- Второе ЧП за неделю: В горах Бурятии на туристов сошла лавина
- Володин прибыл в Северную Корею с рабочим визитом
- Колумбийский велогонщик умер через несколько дней после падения в гонке
- Адвокат Чанышев допустил, что Дурова могут заочно арестовать в РФ
- Над Россией уничтожили 127 украинских дронов
- Телеграм: Сложная «Дружба» и демарш болгар