СМИ: Автоштрафы могут распространить на лекарства

Инициатива позволит в автоматическом режиме фиксировать нарушения — от продажи просроченных медицинских препаратов до отклонений от предельных цен. По словам экспертов, такой подход более эффективен по сравнению с классическими проверками, однако есть риски технических сбоев. Также существует неясность процедур обжалования возможных ошибок системы.

В ЦРПТ утверждают, что подобные риски исключены благодаря многоуровневой системе контроля. Речь идет о расширении действия закона об автоштрафах за продажу просроченных товаров и нелегальной табачной продукции. Документ вступает в силу с 1 сентября 2026 года.

Предполагается, что механизм будет работать по аналогии с дорожными камерами: кассовые системы автоматически передают данные о продажах, а при выявлении нарушения — например, продажи просроченного препарата или отклонения от установленной цены — контролирующий орган автоматически формирует постановление и направляет его в личный кабинет компании-нарушителя на портале «Госуслуги».

Росздравнадзор просит оценить техническую возможность внедрения такого механизма. Отмечается, что инициатива направлена на защиту потребителей в сегментах, где нарушения можно подтвердить цифровыми данными.

Ранее стало известно, что Минздрав РФ хочет сделать электронными рецепты на лекарства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

