Трамп поддержал идею встречи Путина и Зеленского
5 июня 202603:01
Денис Постольский
Встреча президента России Владимира Путина и лидера Украины Владимира Зеленского стала бы отличным развитием событий, сообщил журналистам глава Белого дома Дональд Трамп.
По его словам, обсуждения возможности встречи его радует. Американский президент также уверен, что Москва и Киев пойдут на компромисс для урегулирования конфликта. «Обе стороны пойдут на компромисс», - отметил Трамп.
Ранее Зеленский опубликовал открытое письмо Путину с предложением начать диалог, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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