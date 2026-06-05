Трамп поддержал идею встречи Путина и Зеленского

Встреча президента России Владимира Путина и лидера Украины Владимира Зеленского стала бы отличным развитием событий, сообщил журналистам глава Белого дома Дональд Трамп.

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По его словам, обсуждения возможности встречи его радует. Американский президент также уверен, что Москва и Киев пойдут на компромисс для урегулирования конфликта. «Обе стороны пойдут на компромисс», - отметил Трамп.

Ранее Зеленский опубликовал открытое письмо Путину с предложением начать диалог, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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