Путин на переговорах с Лукашенко заявил о провале контрнаступления Киева

Президент России Владимир Путин во время официальных переговоров с коллегой из Белоруссии Александром Лукашенко в Петербурге заявил, что украинское контрнаступление провалилось.

Господство России в воздухе. Раскрыт секрет провала контрнаступления Украины

Белорусский лидер отметил, что контраступления Вооруженных сил Украины вообще нет.

«Оно есть, но оно провалилось», – цитирует заявление главы России RT.

Переговоры лидеров двух стран проходят в северной столице России. Участники обсудят развитие стратегического партнёрства и союзничества и интеграцию в рамках Союзного государства.

Ранее президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности заявил, что действия Вооружённых сил Украины (ВСУ), не принесли никаких результатов, а потери оказались «громадными».



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Фото: kremlin.ru
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