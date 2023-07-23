Путин на переговорах с Лукашенко заявил о провале контрнаступления Киева
Президент России Владимир Путин во время официальных переговоров с коллегой из Белоруссии Александром Лукашенко в Петербурге заявил, что украинское контрнаступление провалилось.
Белорусский лидер отметил, что контраступления Вооруженных сил Украины вообще нет.
«Оно есть, но оно провалилось», – цитирует заявление главы России RT.
Переговоры лидеров двух стран проходят в северной столице России. Участники обсудят развитие стратегического партнёрства и союзничества и интеграцию в рамках Союзного государства.
Ранее президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности заявил, что действия Вооружённых сил Украины (ВСУ), не принесли никаких результатов, а потери оказались «громадными».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru