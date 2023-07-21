Путин заявил, что украинское контрнаступление не принесло никаких результатов

На совещании с постоянными членами Совета безопасности он отметил, что действия Вооружённых сил Украины (ВСУ), не принесли никаких результатов, а потери оказались «громадными».

«Не помогают ни колоссальные ресурсы... ни поставки западного оружия... ни направление тысяч иностранных наемников и советников, которые были самым активным образом использованы в попытках прорвать фронт нашей армии», — заключил глава государства.

Ранее главнокомандующий украинской армией Валерий Залужныйзаявил, что провел телефонный разговор с председателем Комитета начальников штабов ВС США генералом Марком Милли и дал ему подробный отчёт об оперативной обстановке на фронте, передает «Радиоточка НСН».