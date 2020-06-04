Путин может обратиться к нации после референдума по Конституции

Скорее всего, это будет телеобращение, передает Ura.ru. Планируется, что после голосования Путин даст ряд поручений федеральным органам власти.

Вместе с тем, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что необходимость обращения к нации после голосования по Конституции будет определять сам президент Владимир Путин, сообщает «Утро.ру».

Общероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию состоится на 1 июля 2020 года. Этот день будет выходным.

Гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев в беседе с НСН рассказал, почему власти так спешат принять поправки к Конституции.

«Смысл голосования в июле заключается в угрозах второй волны коронавируса. Я не являюсь медиком, не знаю - вторая волна это фантом или реальность. Но, если в сентябре или октябре нас опять накроет, то нужно успеть их [поправки] принять», - сказал Журавлев.



