Одинокие пенсионеры стали арендовать «приемных сыновей»
В Китае стал очень популярным необычный бизнес, сообщает SCMP.
Пожилые люди могут обзавестись молодым мужчиной крепкого телосложения, который будет ухаживать за ними, оказывать эмоциональную поддержку, навещать в доме престарелых, дарить подарки заступаться перед соседями. За три месяца штат компании по оказанию таких услуг вырос с девяти до более 1000 человек.
Один сеанс обходится клиентам в 500–2500 юаней (5600 – 28 300 рублей).
Между тем, японцы придумали аренду бабушек. За 3000 иен (1600 рублей) в час достанется заботливая старушка, которая приготовить покушать, сделает уборку в квартире, присмотрит за детьми.
