СМИ: Власти сократят экспорт дизеля для производителей
В России после введения запрета на экспорт дизеля для не производителей, власти намерены ограничить поставки этого вида топлива на внешние рынки и для производителей, сообщают «Известия».
Соответствующее решение приняли регуляторы на совещании штаба по вопросам топливообеспечения внутреннего рынка нефтепродуктов. Накануне Российский топливный союз направил вице-премьеру РФ Александру Новаку письмо с просьбой расширить ряд принимаемых мер, в том числе запретить экспорт дизеля для производителей.
По словам экспертов, в этом нет необходимости из-за профицита мощностей производства дизельного топлива. Однако увеличение его поставок на внутренний рынок поможет его насытить в сезон уборочной кампании и снизит общую напряженность.
Ранее автозаправочные станции в регионах стали получать предупреждения Федеральной антимонопольной комиссии из-за необоснованного роста цен, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
