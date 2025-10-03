СМИ: Власти сократят экспорт дизеля для производителей

Соответствующее решение приняли регуляторы на совещании штаба по вопросам топливообеспечения внутреннего рынка нефтепродуктов. Накануне Российский топливный союз направил вице-премьеру РФ Александру Новаку письмо с просьбой расширить ряд принимаемых мер, в том числе запретить экспорт дизеля для производителей.

По словам экспертов, в этом нет необходимости из-за профицита мощностей производства дизельного топлива. Однако увеличение его поставок на внутренний рынок поможет его насытить в сезон уборочной кампании и снизит общую напряженность.

Ранее автозаправочные станции в регионах стали получать предупреждения Федеральной антимонопольной комиссии из-за необоснованного роста цен, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

