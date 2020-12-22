Чего боится Путин? Кравчук оценил новые гарантии экс-президентам России
Первый президент Украины в эфире НСН рассказал, как относится к наделению бывших руководителей России неприкосновенностью и статусом пожизненных сенаторов.
Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет сложившему полномочия главе государства стать пожизненным сенатором в Совете Федерации. Такую возможность будет иметь и экс-глава государства Дмитрий Медведев, так как документ также касается президентов, полномочия которых были прекращены до принятия закона.
Глава государства также по истечении полномочий получает неприкосновенность: его не могут привлечь к уголовной или административной ответственности, задержать, арестовать, допросить, подвергнуть обыску или личному досмотру. Это же касается его служебных и жилых помещений, документов, средств связи, переписки и личных вещей.
Первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире НСН оценил новые гарантии и льготы для российских коллег.
«Меня вполне устраивает мое текущее положение. Здоровье уже не всегда позволяет сильно напрягаться. Появление такой возможности для бывших президентов - это не хорошо и не плохо. Конечно, опыт бывших глав государств нужно использовать максимально с учетом новых условий жизни. Но тем не менее, опыт всегда идет вместе с человеком», - отметил он.
Первый президент Украны также оценил предоставление бывшим руководителям России гарантий неприкосновенности.
«У нас не было никаких гарантий неприкосновенности. В Конституции Украины записано, что неприкосновенностью обладает только действующий президент. У бывших руководителей страны есть только почетное звание. Я думаю, такая гарантия не нужна никому, все должны быть равны перед законом. Конечно, президенту приходится принимать решения, которые не всем нравятся. У президента всегда есть дискомфорт после его работы, когда снимается неприкосновенность. Ну что ж, надо так работать изначально, чтобы потом не бояться за себя», - подчеркнул Кравчук.
Он обратил внимание, что практика наделения неприкосновенностью первых лиц страны может привести к негативным последствиям.
«Сначала начнут с президента, потом дадут неприкосновенность бывшему премьеру, потом вообще всех министров и парламентариев внесут в этот список. Но ведь люди не всегда видят в этих лицах своих защитников», - напомнил бывший президент Украины.
Между тем, глава «Политической экспертной группы» Константин Калачев в эфире НСН усомнился, что в ближайшее время бывшим президентам в России придется отстаивать свою неприкосновенность.
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