Чего боится Путин? Кравчук оценил новые гарантии экс-президентам России

«Меня вполне устраивает мое текущее положение. Здоровье уже не всегда позволяет сильно напрягаться. Появление такой возможности для бывших президентов - это не хорошо и не плохо. Конечно, опыт бывших глав государств нужно использовать максимально с учетом новых условий жизни. Но тем не менее, опыт всегда идет вместе с человеком», - отметил он.



Первый президент Украны также оценил предоставление бывшим руководителям России гарантий неприкосновенности.

«У нас не было никаких гарантий неприкосновенности. В Конституции Украины записано, что неприкосновенностью обладает только действующий президент. У бывших руководителей страны есть только почетное звание. Я думаю, такая гарантия не нужна никому, все должны быть равны перед законом. Конечно, президенту приходится принимать решения, которые не всем нравятся. У президента всегда есть дискомфорт после его работы, когда снимается неприкосновенность. Ну что ж, надо так работать изначально, чтобы потом не бояться за себя», - подчеркнул Кравчук.



Он обратил внимание, что практика наделения неприкосновенностью первых лиц страны может привести к негативным последствиям.

«Сначала начнут с президента, потом дадут неприкосновенность бывшему премьеру, потом вообще всех министров и парламентариев внесут в этот список. Но ведь люди не всегда видят в этих лицах своих защитников», - напомнил бывший президент Украины.



Между тем, глава «Политической экспертной группы» Константин Калачев в эфире НСН усомнился, что в ближайшее время бывшим президентам в России придется отстаивать свою неприкосновенность.

