Путин: Крымчане поступили правильно, поставив барьер на пути неонацистов
Крымчане и севастопольцы поступили правильно, когда поставили жесткий барьер на пути неонацистов и националистов. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин во время выступления на митинг-концерте в «Лужниках».
По его словам, то, «что происходило на других территориях и происходит до сих пор», лучшее тому подтверждение.
Ранее заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов в пресс-центре НСН отметил, что специальная военная операция на Украине является необходимостью, а последней каплей стали заявления Киева о ядерном оружии.
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