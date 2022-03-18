Путин: Крымчане поступили правильно, поставив барьер на пути неонацистов

Крымчане и севастопольцы поступили правильно, когда поставили жесткий барьер на пути неонацистов и националистов. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин во время выступления на митинг-концерте в «Лужниках».

Путин и Шольц обсудили ход спецоперации РФ на Украине

По его словам, то, «что происходило на других территориях и происходит до сих пор», лучшее тому подтверждение.

Ранее заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов в пресс-центре НСН отметил, что специальная военная операция на Украине является необходимостью, а последней каплей стали заявления Киева о ядерном оружии.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Владимир ПутинКрымРоссия
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