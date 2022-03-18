Путин и Шольц обсудили ход спецоперации РФ на Украине

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц в телефонной беседе обсудили ход специальной военной операции РФ на Украине. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Шольц: НАТО не будет вмешиваться в происходящее на Украине

Отмечается, что российский лидер сообщил канцлеру о попытках Украины затянуть переговоры по урегулированию ситуации. Путин подчеркнул, что Киев выдвигает все новые нереалистичные предложения. При этом Москва готова продолжить поиск решений на переговорах в русле своих принципиальных подходов.

Кроме того, президент РФ обратил внимание Шольца на ракетные обстрелы Донецка и Макеевки со стороны украинских силовиков. Путин подчеркнул, что Запад проигнорировал эти военные преступления.

Накануне российский лидер провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Главы государств обсудили в том числе «аспекты развития ситуации вокруг проведения специальной военной операции по защите Донбасса».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Телефонный РазговорУкраинаГерманияВладимир Путин
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