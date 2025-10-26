Путин: Испытания крылатой ракеты «Буревестник» завершены
Российский лидер Владимир Путин объявил о завершении испытаний крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой. Об этом он сообщил в ходе совещания с командующими группировками, задействованными в спецоперации.
Он подчеркнул, что это оружие является уникальным, и его больше нет ни в одной стране мира.
Отмечается, что во время испытаний ракета пробыла в воздухе 15 часов. Путин заметил, что все ключевые задачи по ее испытаниям удалось достичь.
Крылатая ракета неограниченной дальности, получившая имя морской птицы средней величины «Буревестник», может преодолеть любую противовоздушную оборону вероятного противника и по приказу точно спикировать, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Ранее депутат Госдумы, генерал-лейтенант в отставке Виктор Соболев в интервью НСН подчеркнул, что на удары «Томагавками» Россия ответит «Орешником», «Искандером» и «Кинжалом», но до этого лучше не доводить.
