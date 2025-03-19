Путин и Трамп не обсуждали размещение миротворцев на Украине

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп не обсуждали тему размещения миротворческого контингента на Украине в ходе вчерашнего телефонного разговора. Об этом сообщил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков.

Песков также заявил, что Россия держит паузу в ударах по объектам энергетики Украины, по его словам, «иных команд президента не было».

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Путин и Трамп в ходе телефонных переговоров 18 марта договорились о 30-дневном прекращении ударов по энергоинфраструктуре Украины. В официальном сообщении Кремля об итогах телефонного общения говорилось, что для достижения урегулирования конфликта на Украине стороны создадут экспертные группы.

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ФОТО: РИА Новости / Серей Гунеев
ТЕГИ:УкраинаМиротворцыВладимир ПутинДональд Трамп

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