Путин и Трамп не обсуждали размещение миротворцев на Украине

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп не обсуждали тему размещения миротворческого контингента на Украине в ходе вчерашнего телефонного разговора. Об этом сообщил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков.

Песков также заявил, что Россия держит паузу в ударах по объектам энергетики Украины, по его словам, «иных команд президента не было».