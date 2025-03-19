Зеленский: Киев не согласится на признание украинских территорий российскими

Одним из самых чувствительных и сложных в грядущих переговорах станет вопрос территорий. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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По его словам, Киев считает неприемлемым признание украинских территорий российскими и не согласится на это.

«Первый шаг, всё равно, это безусловное прекращение огня», - добавил он.

Ранее Зеленский заявил, что 19 марта у него «будет контакт» с американским лидером Дональдом Трампом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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