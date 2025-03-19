Зеленский: Киев не согласится на признание украинских территорий российскими

По его словам, Киев считает неприемлемым признание украинских территорий российскими и не согласится на это.

«Первый шаг, всё равно, это безусловное прекращение огня», - добавил он.

Ранее Зеленский заявил, что 19 марта у него «будет контакт» с американским лидером Дональдом Трампом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

