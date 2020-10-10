Путин и Роухани обсудили перспективы сотрудничества по вакцине «Спутник V»

Президенты России и Исламской Республики Владимир Путин и Иран Хасан Роухани в телефонном разговоре обсудили проблемы распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 и взаимодействие стран по российской вакцине «Спутник V». Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

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«Обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической сфере. Уделено внимание проблематике борьбы с распространением коронавирусной инфекции, в частности, перспективам взаимодействия по российской вакцине "Спутник V"», - цитирует официальное сообщение РИА Новости.

Ранее директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург в эфире НСН рассказал, что мировое научное сообщество положительно восприняло появление российского препарата от коронавируса.

«По результатам публикации в The Lancet - самом высоком рейтинговом журнале по медицине в мире- ведущие эксперты, которые работают над вакцинами, дали положительные заключения по поводу нашей разработки. А оставшиеся составляющие отношения к нашей вакцине – это экономическая и геополитическая. Но это опять же не на нашей совести. Не мы навязали миру это отношение, а страна, в которой в ноябре пройдут выборы. Вот туда и все вопросы», - добавил он.

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ФОТО: РИА Новости / Николай Хижняк
ТЕГИ:ВакцинаВладимир Путин
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