Путин и Роухани обсудили перспективы сотрудничества по вакцине «Спутник V»
Президенты России и Исламской Республики Владимир Путин и Иран Хасан Роухани в телефонном разговоре обсудили проблемы распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 и взаимодействие стран по российской вакцине «Спутник V». Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«Обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической сфере. Уделено внимание проблематике борьбы с распространением коронавирусной инфекции, в частности, перспективам взаимодействия по российской вакцине "Спутник V"», - цитирует официальное сообщение РИА Новости.
Ранее директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург в эфире НСН рассказал, что мировое научное сообщество положительно восприняло появление российского препарата от коронавируса.
«По результатам публикации в The Lancet - самом высоком рейтинговом журнале по медицине в мире- ведущие эксперты, которые работают над вакцинами, дали положительные заключения по поводу нашей разработки. А оставшиеся составляющие отношения к нашей вакцине – это экономическая и геополитическая. Но это опять же не на нашей совести. Не мы навязали миру это отношение, а страна, в которой в ноябре пройдут выборы. Вот туда и все вопросы», - добавил он.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,3 млн+12 846 / сут.
Умерли
22 454+197 / сут.
Выздоровели
1,0 млн+6 781 / сут.
- Ким Чен Ын появился на публике во время парада в Пхеньяне
- Ученые назвали новые симптомы коронавируса
- Путин и Роухани обсудили перспективы сотрудничества по вакцине «Спутник V»
- Омский токсиколог раскрыл показатели алкоголя в анализах Навального при госпитализации
- В столице Киргизии ввели комендантский час
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru