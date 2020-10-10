В партии Зеленского призвали Украину закупить российскую вакцину
Депутат Верховной рады Александр Качура выступил за закупку российской вакцины Украиной, в случае если препарат докажет свою эффективность. Об этом сообщает РИА Новости.
Качура является депутатом от партии Зеленского «Слуга народа». По его словам, в таком вопросе власти должны руководствоваться главным приоритетом – здоровьем и жизнью граждан страны.
Депутат также напомнил, что Киев уже закупает у России газ, электроэнергию и ТВЭЛ для ядерных реакторов.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что первыми российскую вакцину от коронавируса должны получить партнеры России по ЕАЭС. В союз входят Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия.
Напомним, пострегистрационные клинические исследования вакцины от коронавируса начались в Москве 7 сентября, а 9 числа были привиты первые участники. Всего в исследовании примут участие 40 тысяч добровольцев, 10 тысяч из них получат плацебо - это необходимо для проверки эффективности препарата. Ожидается, что результаты станут известны в начале сентября.
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