Путин и Мишель обсудили ситуацию на Украине
Президент России Владимир Путин призвал Евросоюз оказать давление на украинские власти и заставить их уважать гуманитарное право, сообщает пресс-служба Кремля.
В ходе телефонного разговора с Председателем Европейского совета Шарлем Мишелем российский лидер отметил, что Вооруженные силы России несколько раз объявляли «режим тишины» для эвакуации населения, однако украинские националисты препятствуют ей, прибегая к насилию и провокациям.
Путин подчеркнул, что нацформирования представляют основную угрозу, тогда как российские военные принимают все возможные меры для сохранения жизни мирного населения.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия может прекратить спецоперацию на Украине «в любой момент», однако для этого Киеву необходимо выполнить несколько условий.
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