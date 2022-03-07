Путин и Мишель обсудили ситуацию на Украине

Президент России Владимир Путин призвал Евросоюз оказать давление на украинские власти и заставить их уважать гуманитарное право, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин подтвердил в разговоре с Макроном готовность продолжить диалог с Киевом

В ходе телефонного разговора с Председателем Европейского совета Шарлем Мишелем российский лидер отметил, что Вооруженные силы России несколько раз объявляли «режим тишины» для эвакуации населения, однако украинские националисты препятствуют ей, прибегая к насилию и провокациям.

Путин подчеркнул, что нацформирования представляют основную угрозу, тогда как российские военные принимают все возможные меры для сохранения жизни мирного населения.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия может прекратить спецоперацию на Украине «в любой момент», однако для этого Киеву необходимо выполнить несколько условий.

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ФОТО: РИА Новости
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