Песков назвал условия прекращения спецоперации на Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия может прекратить спецоперацию на Украине «в любой момент», сообщает РИА Новости.

Песков: Россия не хочет разделить Украину на части

По его словам, для этого Киеву необходимо изменить Конституцию и отказаться от претензий на вступление в «какой-либо блок», признать Крым российским, а ДНР и ЛНР - независимыми государствами.

«Мы на самом деле завершаем демилитаризацию Украины. Мы её завершим», - подчеркнул представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что введение уголовного наказания за публичное распространение недостоверной и дискредитирующей информации о Вооруженных силах России связано с развязанной информационной войной, сообщает телеканал «360».

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияУкраинаДмитрий Песков
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