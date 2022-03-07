Песков назвал условия прекращения спецоперации на Украине

По его словам, для этого Киеву необходимо изменить Конституцию и отказаться от претензий на вступление в «какой-либо блок», признать Крым российским, а ДНР и ЛНР - независимыми государствами.

«Мы на самом деле завершаем демилитаризацию Украины. Мы её завершим», - подчеркнул представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что введение уголовного наказания за публичное распространение недостоверной и дискредитирующей информации о Вооруженных силах России связано с развязанной информационной войной, сообщает телеканал «360».