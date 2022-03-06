Путин подтвердил в разговоре с Макроном готовность продолжить диалог с Киевом
Для продолжения диалога с Россией Киев должен выполнить все «известные российские требования», заявил президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с французским лидером Эммануэлем Макроном, сообщает пресс-служба Кремля.
«Выражена готовность к продолжению диалога – при безусловном выполнении известных российских требований. Главное, чтобы украинская сторона серьезно подошла к достижению договоренностей, реализация которых важна для прекращения боевых действий», - отмечается в сообщении.
Известно также, что главы государств договорились о дальнейших контактах на различных уровнях.
Ранее, Президент Франции Эмманюэль Макрон высказал мнение, что ситуация на Украине может ухудшиться. По словам представителя администрации Макрона, «худшее впереди», так как президент России Владимир Путин настроен решительно.
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