Путин и Макрон по телефону обсудили ситуацию на Украине

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели в пятницу телефонный разговор, сообщает пресс-служба Кремля.

Лидеры двух стран обсудили ситуацию на Украине. Глава российского государства изложил принципиальные подходы к выработке возможных договоренностей и обратил внимание на преступления украинских военных.

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Кроме того, Путин рассказал Макрону о ходе переговоров российских и украинских представителей.

Президенты условились продолжить двусторонние контакты, добавили в пресс-службе российского лидера.

Ранее Эмануэль Макрон назвал военный конфликт на территории Украины «ударом током» по НАТО.

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Астапкович
ТЕГИ:Телефонный РазговорЭммануэль МакронВладимир Путин
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