Путин и Макрон по телефону обсудили ситуацию на Украине
Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели в пятницу телефонный разговор, сообщает пресс-служба Кремля.
Лидеры двух стран обсудили ситуацию на Украине. Глава российского государства изложил принципиальные подходы к выработке возможных договоренностей и обратил внимание на преступления украинских военных.
Кроме того, Путин рассказал Макрону о ходе переговоров российских и украинских представителей.
Президенты условились продолжить двусторонние контакты, добавили в пресс-службе российского лидера.
Ранее Эмануэль Макрон назвал военный конфликт на территории Украины «ударом током» по НАТО.
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