Макрон призвал Европу начать готовиться к возможной войне
Президент Франции Эммануэль Макрон призвал европейские страны увеличить инвестиции в оборонную отрасль, чтобы подготовиться к возможному вооруженному конфликту, передает ТАСС.
По его словам, только Вооруженные силы (ВС) Франции обладает единственной полноценной армией в Европе. Макрон пообещал в рамках своей предвыборной программы, что ежегодное финансирование ВС республики вырастет до 50 миллиардов евро к 2025 году. Он отметил, что, несмотря на кризис, уже с 2020 года Франция тратит два процента ВВП на оборонные нужды.
Макрон призвал и другие страны Европы озаботиться проблемой укрепления европейской безопасности.
Президент Франции Эммануэль Макрон не вводит против России беспрецедентные санкции так как боится, что их эскалация сильно ослабит Россию и усилит Китай в соревнованиях с США, заявила профессор кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО Евгения Обичкина в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
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