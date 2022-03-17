Макрон призвал Европу начать готовиться к возможной войне

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал европейские страны увеличить инвестиции в оборонную отрасль, чтобы подготовиться к возможному вооруженному конфликту, передает ТАСС.

По его словам, только Вооруженные силы (ВС) Франции обладает единственной полноценной армией в Европе. Макрон пообещал в рамках своей предвыборной программы, что ежегодное финансирование ВС республики вырастет до 50 миллиардов евро к 2025 году. Он отметил, что, несмотря на кризис, уже с 2020 года Франция тратит два процента ВВП на оборонные нужды.