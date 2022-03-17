Макрон назвал конфликт на Украине «ударом током» по НАТО
17 марта 202220:16
Президент Франции Эмануэль Макрон назвал военный конфликт на территории Украины «ударом током» по НАТО. Об этом сообщает ТАСС.
Также французский лидер сообщил о планах телефонной беседы с российским коллегой Владимиром Путиным в ближайшие часы.
Военная операция на Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».
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17 марта 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru