Макрон назвал конфликт на Украине «ударом током» по НАТО

Также французский лидер сообщил о планах телефонной беседы с российским коллегой Владимиром Путиным в ближайшие часы.



Военная операция на Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».

