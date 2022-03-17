Макрон назвал конфликт на Украине «ударом током» по НАТО

Президент Франции Эмануэль Макрон назвал военный конфликт на территории Украины «ударом током» по НАТО. Об этом сообщает ТАСС.

Белый дом: Война с Россией не нужна НАТО

Также французский лидер сообщил о планах телефонной беседы с российским коллегой Владимиром Путиным в ближайшие часы.

Военная операция на Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:Эммануэль Макрон
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