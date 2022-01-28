Путин и Макрон обсудили меры по борьбе с COVID-19

Ситуация с коронавирусом стала одной из тем телефонного разговора президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона, сообщает пресс-служба Кремля.

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В сообщении говорится, что лидеры обменялись мнениями о мерах по борьбе с COVID-19, которые предпринимаются властями обеих стран.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что одной из главных тем телефонной беседы Путина и Макрона станет ситуация вокруг Украины.

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Астапкович
ТЕГИ:КоронавирусФранцияРоссияЭммануэль МакронВладимир Путин
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