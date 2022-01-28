Путин и Макрон обсудили меры по борьбе с COVID-19

В сообщении говорится, что лидеры обменялись мнениями о мерах по борьбе с COVID-19, которые предпринимаются властями обеих стран.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что одной из главных тем телефонной беседы Путина и Макрона станет ситуация вокруг Украины.