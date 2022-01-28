Путин и Макрон обсудили меры по борьбе с COVID-19
28 января 202216:22
Ситуация с коронавирусом стала одной из тем телефонного разговора президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона, сообщает пресс-служба Кремля.
В сообщении говорится, что лидеры обменялись мнениями о мерах по борьбе с COVID-19, которые предпринимаются властями обеих стран.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что одной из главных тем телефонной беседы Путина и Макрона станет ситуация вокруг Украины.
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28 января 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru