Макрон отменил визит в Мали из-за коронавируса

Такое решение принято в связи с ростом заражений коронавирусом во Франции. Также это позволит скорректировать график президента в соответствии с принятыми мерами в стране.

Во Франции объявили об очередной волне коронавируса. За прошедшие сутки было зарегистрировано около 63,5 тысяч заражений.