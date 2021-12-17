Макрон отменил визит в Мали из-за коронавируса

Президент Франции Эмманюэль Макрон отменил визит в Мали, где он планировал встретить Новый год с французским военным контингентом. Об этом сообщает ТАСС.

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Такое решение принято в связи с ростом заражений коронавирусом во Франции. Также это позволит скорректировать график президента в соответствии с принятыми мерами в стране.

Во Франции объявили об очередной волне коронавируса. За прошедшие сутки было зарегистрировано около 63,5 тысяч заражений.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ФранцияМакрон
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