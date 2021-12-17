Макрон отменил визит в Мали из-за коронавируса
17 декабря 202122:41
Президент Франции Эмманюэль Макрон отменил визит в Мали, где он планировал встретить Новый год с французским военным контингентом. Об этом сообщает ТАСС.
Такое решение принято в связи с ростом заражений коронавирусом во Франции. Также это позволит скорректировать график президента в соответствии с принятыми мерами в стране.
Во Франции объявили об очередной волне коронавируса. За прошедшие сутки было зарегистрировано около 63,5 тысяч заражений.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru