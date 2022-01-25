Песков: разговор Путина с Макроном состоится до конца недели

По его словам, главной темой переговоров станет ситуация вокруг Украины.

«До конца этой недели такой разговор состоится. Он сейчас готовится», - сказал представитель Кремля.

Ранее в пресс-службе французского лидера заявили, что Макрон намерен в ближайшие дни намерен провести телефонные переговоры по ситуации вокруг Украины с Путиным, а также президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает RT.

