Песков: разговор Путина с Макроном состоится до конца недели
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время идёт подготовка к телефонному разговору Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщает ТАСС.
По его словам, главной темой переговоров станет ситуация вокруг Украины.
«До конца этой недели такой разговор состоится. Он сейчас готовится», - сказал представитель Кремля.
Ранее в пресс-службе французского лидера заявили, что Макрон намерен в ближайшие дни намерен провести телефонные переговоры по ситуации вокруг Украины с Путиным, а также президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает RT.
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