Песков: разговор Путина с Макроном состоится до конца недели

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время идёт подготовка к телефонному разговору Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщает ТАСС.

Сенатор раскрыл тему переговоров Макрона и Путина

По его словам, главной темой переговоров станет ситуация вокруг Украины.

«До конца этой недели такой разговор состоится. Он сейчас готовится», - сказал представитель Кремля.

Ранее в пресс-службе французского лидера заявили, что Макрон намерен в ближайшие дни намерен провести телефонные переговоры по ситуации вокруг Украины с Путиным, а также президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: РИА Новости
ТЕГИ:Владимир ПутинПереговорыРоссияФранцияЭммануэль Макрон
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры